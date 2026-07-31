Россиянам рассказали, какие машины нужно тщательнее проверять при покупке «Автотека»: проверять при покупке нужно подержанные кроссоверы и внедорожники

Подержанные кроссоверы и внедорожники рискованнее всего для покупки, поэтому требуют дополнительной проверки, сообщает «Авто Mail» со ссылкой на данные «Автотеки». В первом полугодии 2026 года количество запросов на проверку истории таких машин выросло на 40,2% по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Сообщается, что доля проверенных машин достигла 59,3% от всех запросов. Спрос на сегмент SUV за первые шесть месяцев 2026 года увеличился на 23,9%.

Наибольший рост интереса к проверке показали Hyundai (+13,6 п. п.), Geely (+13,3 п. п.) и HAVAL (+9,8 п. п.). Самая высокая доля проверенных SUV — в Тульской области (75,4%), Санкт‑Петербурге (75,2%) и Рязанской области (74,9%).

Ранее юрист Даниил Саблин рассказал, что при покупке подержанного автомобиля необходимо проверить VIN-номер. Как отметил эксперт, регистрация автомобиля в базе ГИБДД не означает, что с машиной все в порядке.