62% россиян приобрели товары для здоровья через интернет за последний год

62% россиян приобрели товары для здоровья через интернет за последний год

Исследование, проведенное социальной сетью «Одноклассники» среди пользователей старше 35 лет, выявило особенности онлайн-покупок товаров для здоровья в России. В опросе приняли участие более 1,5 тыс. пользователей старше 35 лет из всех регионов РФ. Согласно результатам опроса, россияне уже привыкли приобретать товары для здоровья через интернет: за последний год к этой категории покупок обратились 62% опрошенных.

Из них 28% совершали такие покупки неоднократно, 25% — 1-3 раза, а 9% уже пользовались онлайн-шопингом для товаров этой категории ранее. 38% респондентов еще не покупали товары для здоровья онлайн, но выражают желание попробовать этот формат.

Более 16% респондентов приобретают товары для здоровья, ориентируясь на рекомендации и ссылки, включая те, что размещены в социальных сетях. Среди наиболее популярных товаров для онлайн-покупок россияне выделяют продукцию повседневного спроса: витамины и биологически активные добавки приобретают 38% опрошенных, а средства по уходу и профилактике — 36%. Для 44% респондентов ключевым фактором при интернет-шопинге является привлекательная цена и наличие скидок.

Ранее сообщалось, что большинство россиян старше 50 лет (52,8%) убеждены, что в семейных или романтических отношениях необходим общий бюджет, свидетельствуют результаты совместного исследования социальной сети «Одноклассники». Еще 19,4% не придают этому значения.