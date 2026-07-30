Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 11:00

62% россиян приобрели товары для здоровья через интернет за последний год

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Исследование, проведенное социальной сетью «Одноклассники» среди пользователей старше 35 лет, выявило особенности онлайн-покупок товаров для здоровья в России. В опросе приняли участие более 1,5 тыс. пользователей старше 35 лет из всех регионов РФ. Согласно результатам опроса, россияне уже привыкли приобретать товары для здоровья через интернет: за последний год к этой категории покупок обратились 62% опрошенных.

Из них 28% совершали такие покупки неоднократно, 25% — 1-3 раза, а 9% уже пользовались онлайн-шопингом для товаров этой категории ранее. 38% респондентов еще не покупали товары для здоровья онлайн, но выражают желание попробовать этот формат.

Более 16% респондентов приобретают товары для здоровья, ориентируясь на рекомендации и ссылки, включая те, что размещены в социальных сетях. Среди наиболее популярных товаров для онлайн-покупок россияне выделяют продукцию повседневного спроса: витамины и биологически активные добавки приобретают 38% опрошенных, а средства по уходу и профилактике — 36%. Для 44% респондентов ключевым фактором при интернет-шопинге является привлекательная цена и наличие скидок.

Ранее сообщалось, что большинство россиян старше 50 лет (52,8%) убеждены, что в семейных или романтических отношениях необходим общий бюджет, свидетельствуют результаты совместного исследования социальной сети «Одноклассники». Еще 19,4% не придают этому значения.

Общество
одноклассники
опросы
товары
покупки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупный пожар во Франции уничтожил 185 домов и вызвал скандал
В Европарламенте заявили о возможном изменении политики Армении
Суд огласил приговор фигуранту дела о подрыве основателя «Арбата»
Неизвестный сорвал крупнейший джекпот и стал обладателем 63 млрд рублей
Невролог назвал неочевидный фактор, ускоряющий старение мозга
В Швеции заявили о пропаже 20 эфиопских футболистов-юниоров
Летняя жара унесла жизни тысячи жителей Германии
В Госдуме предложили ограничить наценку на товары первой необходимости
В Госдуме предложили способ сократить число аварий на дорогах
Почему не работает Telegram 30 июля: замедление, сбои, последние новости
Полчища агрессивных насекомых атакуют россиян
В результате удара Ирана по Кувейту погиб сотрудник китайской компании
Онколог ответил, насколько высоки шансы выживания с саркомой Юинга
Дрозденко указал на масштабы ущерба от пожара на складах Wildberries
Виновный в смерти ребенка россиянин получил мягкое наказание
Восемь человек пострадали в смертельном ДТП с двумя иномарками
Москвич молил о прощении во время задержания по делу о госизмене
В Татарстане перевернулся автобус с детской хоккейной командой
«Ростех» поставил Минобороны новые комплексы управления огнем артиллерии
В ЕС рассказали, как Украина может получить дополнительные €8,3 млрд
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.