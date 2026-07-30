Украинский президент Владимир Зеленский после ночных авиаударов со стороны ВС РФ потребовал в соцсетях от западных партнеров незамедлительных поставок Украине систем ПВО. По мнению главы республики, союзники хорошо осведомлены о необходимых средствах для помощи Киеву.

Все партнеры знают как и чем они могут помочь, — написал он.

Ранее Зеленский заявил, что ему непонятно отсутствие официального приглашения для Киева в НАТО. Он выразил недоумение по поводу того, почему его государство до сих пор остается вне этих интеграционных механизмов.

Кроме того, источники сообщили, что в ходе переговоров в Белом доме Зеленский обратился к американскому президенту Дональду Трампу с просьбой о поставках 300 зенитных ракет для комплексов Patriot до наступления зимнего периода. По данным собеседников, соответствующий запрос был озвучен в рамках двусторонней встречи глав государств.

Также посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинский президент намерен отправлять соотечественников на линию фронта ради получения западных грантов. Именно по этой причине, как считает дипломат, мобилизационные мероприятия на Украине будут лишь усиливаться.