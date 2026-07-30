Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 11:48

«Все знают»: Зеленский обратился к Западу с новым требованием

Зеленский потребовал у Запада поставки систем ПВО

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинский президент Владимир Зеленский после ночных авиаударов со стороны ВС РФ потребовал в соцсетях от западных партнеров незамедлительных поставок Украине систем ПВО. По мнению главы республики, союзники хорошо осведомлены о необходимых средствах для помощи Киеву.

Все партнеры знают как и чем они могут помочь, — написал он.

Ранее Зеленский заявил, что ему непонятно отсутствие официального приглашения для Киева в НАТО. Он выразил недоумение по поводу того, почему его государство до сих пор остается вне этих интеграционных механизмов.

Кроме того, источники сообщили, что в ходе переговоров в Белом доме Зеленский обратился к американскому президенту Дональду Трампу с просьбой о поставках 300 зенитных ракет для комплексов Patriot до наступления зимнего периода. По данным собеседников, соответствующий запрос был озвучен в рамках двусторонней встречи глав государств.

Также посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинский президент намерен отправлять соотечественников на линию фронта ради получения западных грантов. Именно по этой причине, как считает дипломат, мобилизационные мероприятия на Украине будут лишь усиливаться.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Запад
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, в каком случае аренда квартиры выгоднее ипотеки
Суд вынес решение по делу об имуществе покойной Эми Уайнхаус
Бизнес-центр «Монарх» эвакуировали в Москве из-за угрозы минирования
Медведев осмотрел сбитый беспилотник ВСУ под Ржевом
Полиция предотвратила «стрелку» с участием 69 школьников
Губернатор раскрыл масштаб атаки БПЛА на логистический центр в Пензе
В США назвали неочевидное последствие санкций против России
Дроны атаковали четыре муниципалитета Белгородской области
Стала известна причина пожара у порта Дамиетта в Египте
Почему пищепром зависит от газа не меньше, чем от электричества
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 30 июля: где можно заправиться
Политолог оценил последствия нового пакета санкций США
Пожар на складе Wildberries тушат под Пензой
Появились детали смертельного ДТП с 14-летним подростком за рулем
Аэропорт в российском городе перестал принимать и отправлять самолеты
Невролог предупредила об опасности просмотра рилсов для детей
Появились подробности атаки ВСУ по логистическому центру в Пензе
Пашинян заявил, что Армения ищет альтернативу России в двух сферах
Две 14-летние девочки не пережили прогулку по заброшенному зданию
Первая партия СПГ за три недели отправилась через Ормузский пролив
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.