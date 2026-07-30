«Стали слабыми»: глава ФФР поразился результатам россиян в фехтовании

Сборная России продемонстрировала очень слабые результаты на чемпионате мира по фехтованию после дисквалификации, заявил ТАСС глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. Российская команда завоевала в Гонконге лишь одну золотую медаль.

Мы стали слабыми, очень слабыми. Это наглядно я увидел сейчас — впервые участвую на чемпионате мира за последние семь лет. Если учесть, что Олимпиада была пять лет назад, то за пять лет мы ослабли. Не в пять раз — в пятьдесят. Мы не конкурентоспособны практически во всех видах, — сказал Мамедов.

Он добавил, что, скорее всего, команда могла рассчитывать на медаль в женской командной сабле, а также в женской индивидуальной сабле и мужской индивидуальной рапире, но эти три возможные медали «улетели». По его словам, это свидетельствует о трагической ситуации.

Международная федерация фехтования 2 июля сняла все ограничения с команд России и Белоруссии. Сборная впервые за долгое время выступает под флагом РФ на крупных соревнованиях.

Ранее российский саблист Павел Граудынь занял первое место на чемпионате мира по фехтованию. Он победил в финале представителя Республики Корея До Кен Дона.