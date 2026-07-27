Российский саблист забрал золото на чемпионате мира Российский саблист Граудынь выиграл чемпионат мира по фехтованию

Российский саблист Павел Граудынь занял первое место на чемпионате мира по фехтованию, пишет РИА Новости. Он победил в финале представителя Республики Корея До Кен Дона. Соревнования проходят в Гонконге.

Россиянин победил оппонента со счетом 15:7. Это первая медаль российской сборной на международных турнирах после возвращения флага и гимна.

Международная федерация фехтования 2 июля сняла все ограничения с команд России и Белоруссии. Сборная впервые за долгое время выступает под флагом РФ на крупных соревнованиях.

Ранее юные шахматистки из РФ выиграли три золотые медали, а также одну серебряную и две бронзовые медали на первенстве Азии в Китае. Друг с другом состязались мальчики и девочки до 8, 10 и 12 лет, а также юноши и девушки до 14, 16 и 18 лет.

Кроме этого, российские школьники забрали шесть медалей на Международной олимпиаде по математике. Четверо из них завоевали золотые медали, а еще двое — серебряные. Соревнования прошли в Шанхае.

Также сообщалось о планах Минпросвещения ужесточить правила участия во Всероссийской олимпиаде. В ведомстве отметили, что возможные изменения могут вступить в силу с нового учебного года.