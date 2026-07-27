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27 июля 2026 в 15:14

Российский саблист забрал золото на чемпионате мира

Российский саблист Граудынь выиграл чемпионат мира по фехтованию

Фото: Ewen Gavet/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российский саблист Павел Граудынь занял первое место на чемпионате мира по фехтованию, пишет РИА Новости. Он победил в финале представителя Республики Корея До Кен Дона. Соревнования проходят в Гонконге.

Россиянин победил оппонента со счетом 15:7. Это первая медаль российской сборной на международных турнирах после возвращения флага и гимна.

Международная федерация фехтования 2 июля сняла все ограничения с команд России и Белоруссии. Сборная впервые за долгое время выступает под флагом РФ на крупных соревнованиях.

Ранее юные шахматистки из РФ выиграли три золотые медали, а также одну серебряную и две бронзовые медали на первенстве Азии в Китае. Друг с другом состязались мальчики и девочки до 8, 10 и 12 лет, а также юноши и девушки до 14, 16 и 18 лет.

Кроме этого, российские школьники забрали шесть медалей на Международной олимпиаде по математике. Четверо из них завоевали золотые медали, а еще двое — серебряные. Соревнования прошли в Шанхае.

Также сообщалось о планах Минпросвещения ужесточить правила участия во Всероссийской олимпиаде. В ведомстве отметили, что возможные изменения могут вступить в силу с нового учебного года.

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