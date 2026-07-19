Российские школьники завоевали шесть медалей на Международной олимпиаде

Российские школьники стали обладателями шести медалей на Международной олимпиаде по математике, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов. Мероприятие прошло в Шанхае.

Золотых медалей удостоились Арина Прокудина (Челябинская область), Роман Кравченко (Санкт-Петербург), Андрей Шишко (Москва) и Дмитрий Гришко (Москва). Серебряные медали получили Александр Скворцов (Санкт-Петербург) и Максим Большаков (Республика Татарстан).

Ранее стало известно, что школьник, находящийся в СИЗО и набравший свыше 300 баллов на ЕГЭ-2026, планирует поступить на юридический факультет. По словам председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ильи Высотского, после получения образования юноша намерен оказывать помощь подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Также сообщалось о планах Минпросвещения ужесточить правила участия во Всероссийской олимпиаде. В ведомстве отметили, что возможные изменения могут вступить в силу с нового учебного года.