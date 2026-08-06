Кабачок, яйцо и щепотка паприки — пеку «Золотистые кружочки»: не драники, нежнее и проще

Беру тертый кабачок, добавляю паприку и яйцо — жарю лепешки, которые получаются хрустящими, с золотистой корочкой, а внутри — нежными и воздушными, как драники, но с ярким пряным ароматом. Это блюдо — идеальный быстрый ужин или завтрак, когда хочется сытного и вкусного, а времени на готовку почти нет. Кабачок дает сочность, паприка — цвет и легкую остринку, яйцо связывает массу, а обжарка до румяности создает аппетитную хрустящую корочку. Лепешки получаются плотными, но мягкими внутри, похожими на драники, но с более нежной текстурой. Подавайте со сметаной или чесночным соусом.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка (около 600 г), 2 яйца, 3–4 ст. ложки муки или манки, 1 ч. ложка паприки (сладкой или копченой), соль, перец по вкусу, масло для жарки. Кабачки натрите на крупной терке, посолите, оставьте на 10 минут, затем отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, муку, паприку и перец, тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте массу ложкой, формируя лепешки, жарьте с каждой стороны по 3–4 минуты до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти лепешки для своей семьи. Даже те, кто не любит кабачки, уплетали их со сметаной. Кстати, вместо паприки можно взять куркуму или зелень. Находка, а не рецепт!