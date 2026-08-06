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06 августа 2026 в 12:29

Звездный футболист выставил на продажу квартиру в Москве за 150 млн рублей

Смолов намерен продать квартиру в элитном ЖК «Воробьевы Горы» за 150 млн рублей

Федор Смолов Федор Смолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Бывший нападающий сборной России Федор Смолов выставил на продажу квартиру в элитном жилом комплексе «Воробьевы Горы» в Москве за 150 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». 36-летний футболист уже начал готовиться к переезду.

Подчеркивается, что Смолов рассматривает эту недвижимость как инвестицию. В июне этого года квартиру выставили на закрытые торги, однако тогда закрыть сделку не получилось. По данным источника, в последнее время футболист живет на деньги от рекламы и сторонних медийных проектов.

Новый владелец получит квартиру площадью 110 квадратных метров со спальней, санузлом, мебелью из натуральных материалов и интерьером в минималистичном стиле. Сам ЖК считается одним из самых премиальных в Москве. Отмечается, что недвижимостью уже заинтересовался столичный миллионер.

Ранее сообщалось, что звездный российский артист Сергей Лазарев купил квартиру в Майами за $1 млн (79 млн рублей). Певец приобрел апартаменты в премиальном комплексе The Floridian Condo, расположенном на побережье Майами-Бич.

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