Звездный футболист выставил на продажу квартиру в Москве за 150 млн рублей

Звездный футболист выставил на продажу квартиру в Москве за 150 млн рублей Смолов намерен продать квартиру в элитном ЖК «Воробьевы Горы» за 150 млн рублей

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов выставил на продажу квартиру в элитном жилом комплексе «Воробьевы Горы» в Москве за 150 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». 36-летний футболист уже начал готовиться к переезду.

Подчеркивается, что Смолов рассматривает эту недвижимость как инвестицию. В июне этого года квартиру выставили на закрытые торги, однако тогда закрыть сделку не получилось. По данным источника, в последнее время футболист живет на деньги от рекламы и сторонних медийных проектов.

Новый владелец получит квартиру площадью 110 квадратных метров со спальней, санузлом, мебелью из натуральных материалов и интерьером в минималистичном стиле. Сам ЖК считается одним из самых премиальных в Москве. Отмечается, что недвижимостью уже заинтересовался столичный миллионер.

Ранее сообщалось, что звездный российский артист Сергей Лазарев купил квартиру в Майами за $1 млн (79 млн рублей). Певец приобрел апартаменты в премиальном комплексе The Floridian Condo, расположенном на побережье Майами-Бич.