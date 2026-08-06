Овчинский: разрешения на перемещение стройотходов выдаются автоматически

В Москве заработал новый порядок получения разрешений на перемещение строительных отходов и сноса, в том числе грунтов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Получить разрешения теперь можно автоматически на каждый рейс перевозчика через автоматизированную информационную систему «ОССиГ».

Разрешение формируется в виде реестровой записи с присвоением электронного идентификатора. Система составляет реестры участников, транспортных средств, объектов утилизации на основании полученных от пользователей данных.

Цифровые решения помогают сделать строительную отрасль более эффективной и понятной для всех участников процесса. Новый механизм избавляет компании от лишних административных процедур и позволяет сосредоточиться на реализации проектов, а не на оформлении документов. Фактически сократили срок начала вывоза строительных отходов с девяти рабочих дней до одного календарного. При этом город получает современный инструмент контроля, который позволяет отслеживать движение строительных отходов на каждом этапе. Такой подход одновременно повышает качество управления отраслью и создает более комфортные условия для работы бизнеса, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Кроме того, теперь участники могут передавать данные о своей деятельности через внешние информационные системы. Застройщики, подрядные организации, перевозчики и предприятия, которые принимают и перерабатывают строительные отходы, могут самостоятельно выбрать цифровую среду, в которой будут работать и взаимодействовать. Все нужные для города сведения по-прежнему остаются в единой цифровой системе. Это снижает вероятность ошибок и обеспечивает прослеживаемость и контролируемость процессов. Такой формат упрощает и ускоряет взаимодействие между всеми участниками.

Ежегодные затраты строительных компаний на подготовку и подачу разрешительных документов составляли 18,7 млн рублей. Еще 97,4 млн рублей составляли потери от простоя техники при отказах в выдаче разрешений. Автоматическая процедура снизит эти издержки. За счет четко выстроенного механизма перехода участники смогли быстро адаптироваться к новому формату без приостановки ключевых строительных процессов.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за девять лет реализации программы реновации в эксплуатацию ввели больше 500 ЖК, при этом еще около 11 млн кв.м. жилья находится в проектировании и строительстве.

Владислав Овчинский сообщил, что в Музее Москвы 1 августа открылась бесплатная выставка «70 лет созидания» — ее посвятили достижениям столицы в сфере градостроительства. Посетить выставку можно будет до 16 августа.