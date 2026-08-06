В МИД Польши остались недовольны отношением Сейма к России

Перенос российского посольства в Варшаве может означать разрыв отношений Польши с РФ, заявил в беседе с PR1 министр иностранных дел страны Радослав Сикорский. Он раскритиковал это решение Сейма и заявил, что если правительство хочет разорвать отношения с Россией, то пусть открыто об этом говорит.

Если коллеги из PiS (партия «Право и справедливость» — NEWS.ru) хотят перенести посольство, то пусть открыто скажут, что хотят разрыва дипломатических отношений с Россией. Без этого нет возможности этой резолюции. Пока еще ни одна страна Европейского союза или НАТО не разорвала с Россией дипломатических отношений, — сказал глава МИД.

Министр напомнил, что на территории страны все еще действуют Венские договор и конвенция о дипломатических отношениях. По его словам, никто в правительстве за последние восемь лет так и не выгнал полностью российских дипломатов из Польши. В стране только закрыли три консульства РФ.

Ранее министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш пообещал, что власти не пустят Украину под бандеровским флагом в ЕС. С его слов, на этой основе нельзя строить европейскую общность.