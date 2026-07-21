Вступление Украины в Евросоюз невозможно без согласия всех государств-членов объединения, заявил Глава польского МИД Радослав Сикорский. По его словам, которые передает TVN, Польша участвует в серии голосований, необходимых для принятия нового члена.

Даже одобрение на уровне институтов ЕС не завершает процедуру, поскольку договор должен быть ратифицирован парламентами и главами всех стран сообщества, подчеркнул министр. Сикорский также заявил, что Украина должна убедить Польшу в готовности соответствовать европейским требованиям и серьезно отнестись к вопросам, связанным с коллаборацией с нацистским режимом и дивизией «Галичина».

Ранее пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич заявил: украинские олигархи и элиты не хотят вступления страны в состав Евросоюза. Он отметил, что никто из них не может сказать об этом в открытую.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев со своим 11-м визитом с начала конфликта. Она хочет анонсировать новые совместные инициативы в сфере оборонно-промышленных комплексов Европы и Украины. Стороны также планируют обсудить подготовку к предстоящему зимнему периоду.