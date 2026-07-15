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15 июля 2026 в 14:04

В Польше раскрыли отношение украинских элит к вступлению в ЕС

Спикер президента Польши Лешкевич: украинские элиты не хотят вступать в ЕС

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press
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Украинские олигархи и элиты не хотят вступления страны в состав Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич в эфире телеканала Super Express. Он отметил, что никто из них не может сказать об этом в открытую.

Украинская элита и украинские олигархи, конечно, не хотят вступать в Европейский союз. Но никто не может сказать об этом открыто, — заявил Лешкевич.

Пресс-секретарь также подметил, что президент Польши Кароль Навроцкий не отказывался от идеи помогать Украине. По его словам, страна продолжит поддерживать Киев.

При этом по мнению Лешкевича, элиты и президент восточного соседа Польши Владимир Зеленский знают историю избирательно. Эти пробелы в знаниях привели к кризису отношений между странами.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев со своим 11-м визитом с начала конфликта. Она хочет анонсировать новые совместные инициативы в сфере оборонно-промышленных комплексов Европы и Украины. Стороны также планируют обсудить подготовку к предстоящему зимнему периоду.

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