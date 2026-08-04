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04 августа 2026 в 15:49

Тренер оценил решение России отказаться от участия в ЧМ-2027 по волейболу

Тренер Павел Борщ назвал правильным отказ РФ от участия в ЧМ-2027 по волейболу

Павел Борщ Павел Борщ Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Россия приняла правильное решение отказаться от участия в чемпионате мира 2027 года по волейболу в Польше, заявил NEWS.ru тренер Павел Борщ. Он отметил, что со своей стороны поляки просто не пустили бы РФ по политическим соображениям.

Поляки просто не пустили бы нас в политическом смысле — не дали бы визу. Если ЧМ был бы не в Польше, то, конечно, надо ехать играть, все этого очень хотят. Об этом мечтают все ребята, тренеры, федерация, страна. Отказаться из соображений безопасности — правильное решение. Я был в Польше на чемпионате мира 2014 года в составе телевизионной делегации. Нам официально сказали, что не рекомендуют появляться на улице в майке с надписью «Россия» на спине, — сказал Борщ.

Ранее стало известно, что мужская сборная России по волейболу не примет участия в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Польше. По словам президента Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислава Шевченко, команда опасается отсутствия гарантий безопасности для ее членов. При этом он поблагодарил Международную федерацию волейбола за то, что она прислушалась к рекомендациям МОК и восстановила мужскую и женскую команды России в правах.

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