Невролог раскрыла, кого укачивает сильнее всего Невролог Кролева: сильнее всего в дороге укачивает детей

В дороге сильнее всего укачивает детей и пациентов, страдающих мигренью, предупредила врач-невролог Анастасия Королева. В разговоре с RT специалист подчеркнула, что во многом влияет настрой на поездку. По ее словам, если человек думает об укачивании, его может начать тошнить.

Сильнее укачивает детей, а также людей с мигренью — вестибулярная система у них чувствительнее. Многое решает и настрой. Если человек заранее ждет тошноту, она приходит раньше, — пояснила невролог.

Она посоветовала выспаться перед поездкой, чтобы укачивало меньше. Кроме того, по словам Королевы, стоит поесть за час до выезда. Врач порекомендовала отдать предпочтение кашам, банану или йогурту.

Ранее кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что при анемии, в отличие от усталости, часто изменяется цвет слизистых, который становится бледнее, а на ногтевых пластинах появляются белые пятна и линии. По его словам, при дефиците железа ногти становятся тоньше и тусклее.