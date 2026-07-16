Врач объяснил, как отличить развитие анемии от усталости

При анемии, в отличие от усталости, часто изменяется цвет слизистых — он становится бледнее, а также внешний вид ногтевых пластин — на них появляются белые пятна и линии, предупредил в беседе с LIFE.ru кардиолог Андрей Кондрахин. При дефиците железа ногти становятся тоньше и тусклее, а упадок сил нарастает постепенно и лишь усиливается со временем.

[У людей с анемией] появляется, например, желание есть несъедобные предметы — глину, мел, — или необычная радость от запахов бензина, дизельного топлива и других резких ароматов. Это так называемое извращение вкуса и обоняния, типичное для железодефицитной анемии. При этом сама усталость становится тем фоном, с которым люди, как правило, обращаются к врачу в последнюю очередь, списывая все на перегрузки и недосып, — отметил Кондрахин.

Чтобы вовремя обнаружить потенциальное заболевание, важно сдавать общий анализ крови раз в полгода, подчеркнул врач. Эта процедура особенно важна для женщин репродуктивного возраста и пожилых людей.

Ранее врач Любовь Станкевич заявила, что дефицит железа, витаминов D и B12 нередко принимают за депрессию. Кроме того, это расстройство часто путают с анемией, нарушениями в работе щитовидной железы и углеводном обмене. Это происходит из-за схожести симптомов: упадка сил, трудностей с концентрацией, отсутствия мотивации, тревожности и апатии.