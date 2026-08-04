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04 августа 2026 в 13:49

Кардиолог назвал признаки приближающегося инфаркта

Кардиолог Дьяченко: одышка в состоянии покоя может быть признаком инфаркта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Одышка при привычных нагрузках или в состоянии покоя может быть признаком инфаркта, рассказал «Здоровью Mail» кардиолог Никита Дьяченко. Он отметил, что такие признаки не стоит игнорировать.

Инфаркт редко случается на пустом месте, он развивается годами. Поэтому лучший способ защитить себя — не ждать симптомов, а действовать на опережение, — заявил Дьяченко.

Кардиолог подчеркнул, что скорую нужно вызвать, если сильная давящая или жгучая боль за грудиной длится дольше 15 минут, боль отдает в руку, плечо, шею, нижнюю челюсть или между лопатками, появились холодный липкий пот, сильная слабость или бледность. По его словам, быстрая помощь врача в такой ситуации повышает шансы сохранить здоровье.

Ранее кардиолог Евгений Кокин рассказал, что храп, который сопровождается ощущением удушья и резкими пробуждениями, нередко указывает на синдром обструктивного апноэ сна. Он отметил, что это опасное для сердца нарушение.

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