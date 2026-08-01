У арестованной в Грузии россиянки диагностировали предынфарктное состояние

Находящаяся в грузинском СИЗО 54-летняя россиянка перенесла гипертонический криз и пребывает в предынфарктном состоянии, сообщает Telegram-канал Baza. С начала июня она находится под арестом по обвинению в содействии поставкам запчастей в Россию в обход санкций.

По информации канала, за время пребывания в изоляторе ее состояние здоровья ухудшилось. Тюремный врач выявил у женщины гипертонию, преддиабетное состояние и общую слабость, а также указал на необходимость операции по извлечению опорной пластины из голеностопного сустава.

Правозащитники утверждают, что женщина не получает необходимого лечения и лекарств. Они также обращают внимание на условия содержания в камере, которые не соответствуют установленным нормам, и сообщили о направлении обращения в Международный комитет Красного Креста.

Ранее сообщалось, что суд города Телави освободил под залог в 5000 лари (148 тыс. рублей) гражданина Грузии, который ранее избил россиянку из-за русской речи. Решение об освобождении обвиняемого прямо в зале суда было принято после того, как в Тбилиси состоялось шествие в его поддержку.