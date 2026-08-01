Овчинский: на выставке «70 лет созидания» пройдут лекции для взрослых

На выставке «70 лет созидания», организованной в Музее Москвы в рамках месяца градостроительства, пройдут открытые лекции, дискуссии, презентации и другие просветительские проекты для взрослых, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский. Просветительская программа состоится с 1 по 15 августа.

Эксперты обсудят промышленное наследие Москвы, современное жилье, развитие общественных пространств, роль парков в городских условиях, архитектурное наследие столицы и другие важные для развития мегаполиса. Программа строится в формате открытого диалога, где каждый сможет задать свои вопросы.

Современный город создается не только на строительных площадках, но и в открытом диалоге с жителями. Нам важно, чтобы москвичи понимали, почему принимаются те или иные градостроительные решения, какие задачи стоят перед архитекторами и как разные проекты влияют на повседневную жизнь людей. Такие встречи помогают сделать сложные профессиональные темы понятными каждому и дают возможность напрямую пообщаться с теми, кто участвует в развитии столицы. Именно открытый обмен идеями позволяет формировать город, в котором комфортно жить сегодня и которым будут довольны следующие поколения, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Гостям расскажут о новом функционале зданий, сохранении их уникального облика и подходах, которые соединяют прошлое и современность. Отдельные мероприятия будут посвящены архитектурному наследию столицы и преобразованию бывших промышленных территорий. Лекции и дискуссии призваны дать возможность увидеть привычные городские пространства с другой стороны.

Отдельный блок будет посвящен созданию комфортной городской среды. Участники обсудят роль парков и общественных пространств, современные подходы к проектированию жилых районов, в том числе по реновации, влияние архитектуры и спортивной инфраструктуры на качество жизни. Разговор пойдет и о том, как грамотные градостроительные решения помогают людям чаще проводить время на свежем воздухе, гулять, общаться, отдыхать и чувствовать себя комфортно рядом с домом.

В деловой программе примут участие известные архитекторы, урбанисты, исследователи городской среды, историки и представители ведущих культурных институций. Программа рассчитана на широкий круг посетителей, не имеющих специальной подготовки.

Уже в ближайшие дни пройдут первые встречи с экспертами. В субботу, 1 августа, состоятся лекция «Архитектурные стили Москвы: век за веком» и дискуссия «Зумеры в городе. Москва как территория живых встреч». Во вторник, 4 августа, пройдет открытый диалог «Пойдем в парк рядом с домом! Исцеляющая среда Москвы». Изучить всю программу мероприятий и записаться можно на сайте.

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