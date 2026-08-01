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01 августа 2026 в 12:00

Тру кабачок и заливаю молоком — получаются тонкие блины: не липнут к сковороде и не теряют вкус на второй день

Фото: D-NEWS.ru
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Из кабачков вместо оладий готовлю тонкие блины на молоке. Они получаются нежными и не теряют вкус на второй день, а при жарке с ними не возникает никаких проблем — блинчики не прилипают к сковороде и не рвутся.

Для теста натрите 1 средний кабачок на крупной терке, добавьте 1 стакан молока, 2 яйца, 1 стакан муки, мелко рубленый укроп, соль и по желанию сушеный чеснок. Хорошо перемешайте до однородного жидкого теста, разогрейте сковороду, смажьте маслом и жарьте тонкие блинчики с обеих сторон до золотистого цвета, как обычные блины.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить кабачковые блины. Они вышли эластичными и очень нежными и пришлись по нраву даже всем сладкоежкам в семье. Отличный вариант разнообразить меню.

Ранее стало известно, как приготовить оладьи «Дачные» из творога, кабачка и чеснока.

Проверено редакцией
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рецепты
кабачки
блины
Дарья Иванова
Д. Иванова
Тру кабачок и заливаю молоком — получаются тонкие блины: не липнут к сковороде и не теряют вкус на второй день Из кабачков вместо оладий готовлю тонкие блины на молоке. Они получаются нежными и не теряют вкус на второй день, а при жарке с ними не возникает никаких проблем — блинчики не прилипают к сковороде и не рвутся.
1 средний кабачок
1 стакан молока
2 яйца
1 стакан муки
укроп
соль и по желанию сушеный чеснок
>
Для теста натрите кабачок на крупной терке, добавьте молоко, яйца, муку, мелко рубленый укроп, соль и по желанию сушеный чеснок.
Хорошо перемешайте до однородного жидкого теста, разогрейте сковороду, смажьте маслом и жарьте тонкие блинчики с обеих сторон до золотистого цвета, как обычные блины.
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