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01 августа 2026 в 12:45

FPV-дрон ударил по автомобилю в Белгородской области

Мужчина получил осколочные ранения при атаке дрона под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Грайворонском округе Белгородской области мужчина получил осколочные ранения лица и плеча в результате атаки FPV-дрона по автомобилю, говорится в Telegram-канале оперштаба региона. Пострадавшего бригада скорой помощи транспортирует в областную клиническую больницу. Автомобиль получил повреждения.

Кроме того, в селе Казачья Лисица Шебекинского округа поврежден объект инфраструктуры, несколько населенных пунктов временно остались без электроснабжения. В Шебекино дрон атаковал многоквартирный дом, повредив остекление и внутреннюю отделку одной из квартир.

Также повреждения получили социальный объект в поселке Октябрьский Белгородского округа, частный дом в Краснояружском округе, оборудование и заборы в других населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по Горловке в Донецкой Народной Республике, в результате чего пострадали пять человек. Среди раненых оказались четыре сотрудника бригады скорой помощи и один житель города.

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