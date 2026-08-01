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01 августа 2026 в 13:50

Россиянина наказали за съемку атаки БПЛА на склады Wildberries

В Петербурге составили протокол на мужчину, который снял атаку ВСУ на склады WB

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На мужчину составили протокол за съемку атаки украинских беспилотников на склады Wildberries под Санкт-Петербургом 24 июля, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По их данным, мужчина запечатлел последствия атаки и опубликовал видео в соцсети, после чего его начали распространять проукраинские каналы.

Накануне правоохранители задержали мужчину 1995 года рождения, который во время налета украинских БПЛА на склады Wildberries 24 июля снимал происходящее на камеру. Затем <...> выложил снятое видео в [социальную сеть], где его подхватили популярные проукраинские каналы, — говорится в сообщении.

После задержания мужчина признал вину и раскаялся в своем поступке. Правоохранители уточнили, что при наличии в опубликованных кадрах российских средств ПВО с указанием их местоположения, действия могли бы рассматриваться в рамках уголовного дела о государственной измене.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму мужчины, который через мессенджер сообщил своей знакомой примерные данные о местоположении российских систем ПВО. Позже выяснилось, что женщина является военнослужащей Украины.

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