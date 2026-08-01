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01 августа 2026 в 14:01

Адвокат раскрыл, чем рискует Лерчек

Адвокат Третьяков: приставы могут взыскать с Лерчек штраф в 765 млн рублей

Валерия Чекалина (Лерчек) Валерия Чекалина (Лерчек) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Судебные приставы могут принудительно взыскать с блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) штраф в 765 млн рублей, который был ей назначен по приговору суда, сообщил ее адвокат Константин Третьяков. По его словам, данное наказание является дополнительным, и его невозможно заменить лишением свободы при невыплате, передает РИА Новости.

О замене штрафа Валерии на реальное лишение свободы речь не идет, поскольку штраф назначен как дополнительное наказание, а не основное. В соответствии со статьей 32 УИК РФ в такой ситуации судебный пристав-исполнитель производит взыскание штрафа в принудительном порядке, то есть, как обычный долг, — сказал Третьяков.

Ранее адвокат Дмитрий Аргановский заявил, что реальный срок лишения свободы мог грозить блогеру Валерии Чекалиной в случае невыплаты штрафа. Он отметил, что это возможно, если она не погасит сумму взыскания.

Гагаринский суд Москвы признал Лерчек виновной в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов. Ее приговорили к пяти годам условного срока и штрафу.

Общество
Россия
Лерчек
приставы
Валерия Чекалина
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