Юрист ответил, можно ли пить пиво на пляже

За распитие пива на пляже может грозить штраф, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, за выраженное опьянение может грозить административный арест.

За распитие пива, вина или чего покрепче на пляже наступает ответственность по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ, штраф составит от 500 до 1500 рублей. Исключение сделано только для напитков, купленных у организации или предпринимателя, оказывающих на территории пляжа услуги общественного питания, и распиваемых в месте оказания этой услуги. Если опьянение выражается явно и оскорбляет достоинство окружающих, применяется уже статья 20.21 КоАП РФ, где кроме штрафа от 500 до 1500 рублей предусмотрен и административный арест на срок до 15 суток, — сказал Русяев.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что в России нет запрета водить автомобиль с обнаженным торсом, так как штрафа за такое не существует. По его словам, лучше избегать вождения без верхней одежды. Он отметил, что это чревато гематомами и другими травмами.