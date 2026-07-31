Юрист ответил, как не отрабатывать две недели после увольнения

Юрист ответил, как не отрабатывать две недели после увольнения Юрист Митин: срок отпуска засчитывается в период отработки при увольнении

Отсутствия из-за отпуска или больничного засчитываются в период двухнедельной отработки, рассказал «Финансам Mail» юрист Юрий Митин. Он отметил, что по закону сотрудник должен предупредить работодателя за две недели до увольнения, а не отработать этот срок.

Важно понимать, что закон требует именно заблаговременного уведомления, а не обязательного физического присутствия на рабочем месте. Сотрудник имеет полное право написать заявление об увольнении, находясь в ежегодном оплачиваемом отпуске или на больничном (письмо Роструда от 05.09.2006 № 1551−6). Период отсутствия засчитывается в эти две недели, и работодатель не вправе продлевать дату увольнения из-за того, что работник болел или отдыхал, — рассказал Митин.

Юрист подчеркнул, что отсчет срока начинается на следующий день после получения заявления работодателем. По его словам, если дата увольнения выпадает на выходной, расторжение договора происходит в ближайший рабочий день.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал, что оформить больничный лист можно в течение 30 дней после увольнения. Он отметил, что первые три дня болезни оплачивает бывший работодатель, остальные дни — Социальный фонд России.