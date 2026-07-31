Российский дрон помог украинскому военнослужащему после ранения

Пленный военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский сообщил РИА Новости, что голосовые инструкции через колонку российского дрона помогли ему сдаться в плен после ранения. По его словам, он был ранен украинским дроном-камикадзе, и после того, как он оказался в плену, российские военные оказали ему первую помощь.

Прилетел дрон с колонкой и говорит: «Сдай оружие, выбрось оружие, отбрось». [Оператор дрона] посмотрел, что я все сделал по его инструкции, как дрон велел. И я пошел к русским, — сказал Халковский.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов», что в России уже ведется подготовка к новому обмену пленными с Украиной. По ее словам, дату обмена не раскрывают, чтобы не помешать процессу.

До этого Лантратова сообщила, что украинские военнопленные не хотят сражаться за свою страну, и переходят на сторону России. Она также напомнила, что в РФ действует программа, позволяющая попавшим в плен солдатам сделать это.