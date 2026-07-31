Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 11:38

Российский дрон помог украинскому военнослужащему после ранения

Дрон ВС РФ передал голосовые инструкции раненому солдату ВСУ для сдачи в плен

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пленный военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский сообщил РИА Новости, что голосовые инструкции через колонку российского дрона помогли ему сдаться в плен после ранения. По его словам, он был ранен украинским дроном-камикадзе, и после того, как он оказался в плену, российские военные оказали ему первую помощь.

Прилетел дрон с колонкой и говорит: «Сдай оружие, выбрось оружие, отбрось». [Оператор дрона] посмотрел, что я все сделал по его инструкции, как дрон велел. И я пошел к русским,сказал Халковский.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов», что в России уже ведется подготовка к новому обмену пленными с Украиной. По ее словам, дату обмена не раскрывают, чтобы не помешать процессу.

До этого Лантратова сообщила, что украинские военнопленные не хотят сражаться за свою страну, и переходят на сторону России. Она также напомнила, что в РФ действует программа, позволяющая попавшим в плен солдатам сделать это.

Россия
ВС РФ
ВСУ
военные
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Роскачестве напомнили, каким должен быть правильный рюкзак для школы
Военэксперт объяснил отказ Boeing помогать Киеву
«Фейковая история»: американист о скандале с передачей Patriot Украине
Подростки устроили расправу над школьником из-за комментария в соцсети
Стали известны последствия ударов ВС России по Украине за неделю
Раскрыто, почему Трамп передумал давать Киеву лицензии на Patriot
Женщина погибла при ночной атаке ВСУ на Волгоград
Во Франции задержали несколько сотен человек по делу о лесных пожарах
Эксперт назвал главные критерии выбора счетчика воды
Суд перенес дату рассмотрения иска Долиной к мошенникам
На Кубани пресекли попытку поджога электроподстанции по заданию кураторов
Троих подростков на сапбордах унесло в открытое море в Туапсе
Харьковская область стала ближе к полному освобождению от ВСУ
Стало известно, в каком виде манго опаснее кока-колы
Суд продлил домашний арест школьнику с игрушечным автоматом из Уфы
Невролог предостерегла от постоянного сна на диване
В Госдуме ответили, могут ли устные экзамены полностью заменить ЕГЭ
Назвали педофилом и всадили нож: под Владимиром судят юных неонацистов
Рост уровня воды в Туре замедлился
В Венгрии предупредили о полной остановке АЭС «Пакш»
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.