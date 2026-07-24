Украинские военнопленные заявляют, что не хотят сражаться за свою страну, и переходят на сторону России, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в интервью RT. Она также напомнила, что в РФ действует программа, позволяющая попавшим в плен солдатам сделать это.

Были случаи, когда эти ребята (украинские военнопленные. — NEWS.ru.) потом хотели пойти и защищать на нашей стороне Россию, потому что они не хотели там (на стороне Украины. — NEWS.ru.) воевать. И такие есть случаи, — рассказала Лантратова.

Омбудсмен добавила, что украинские военнопленные также рассказали ей о нежелании возвращаться на родину. Они объяснили это тем, что матери и жены солдат ВСУ находятся на территории России.

Ранее Лантратова заявила, что власти Украины не считают жителей Донбасса людьми, называя их «генетическим мусором». Она рассказала, что детей из обстреливаемых ВСУ районов начали вывозить с 2014 года. По словам омбудсмена, Киев не разрешил ей вывезти раненную украинским снарядом девочку из зоны СВО.

До этого Лантратова рассказала, что Россия и Украина в ходе обменов передают друг другу одинаковое количество военнопленных. С момента ее назначения в рамках обменов в Россию вернулись 550 военнослужащих.