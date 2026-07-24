Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 11:05

Лантратова раскрыла отношение властей Украины к жителям Донбасса

Лантратова: власти Украины не считают жителей Донбасса людьми

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти Украины не считают жителей Донбасса людьми, называя их «генетическим мусором», заявила в беседе с RT уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она рассказала, что детей из обстреливаемых ВСУ районов начали вывозить с 2014 года. По ее словам, Киев не разрешил ей вывезти раненную украинским снарядом девочку из зоны СВО.

Я как правозащитница, мама, доброволец просила [власти Украины] дать гуманитарный коридор в соответствии с конвенциями, к которым Украина присоединилась, чтобы вывезти детей из зоны боевых действий. Им тогда нужно было признать, что они стреляют по Донбассу. И просто меня туда не пустили, — пожаловалась Лантратова.

Она добавила, что всего с 2014 года из-за действий киевского режима погибли свыше 12 тыс. мирных жителей Донбасса. Еще более 40 тыс. людей получили ранения.

Ранее Лантратова заявила, что гражданские на Украине попадают в плен из-за родственников в России. Она также рассказала историю семилетней девочки, чью семью расстреляли ВСУ.

Европа
Украина
Яна Лантратова
Донбасс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Точно не поддержу»: Дворкович высказался о кандидате на пост главы FIDE
Мать и отчим насиловали четверых детей: подробности дела из Нижней Салды
В Петербурге обнаружили схему выдачи поддельных патентов для мигрантов
Названы профессии, в которых быстрее всего в России растут зарплаты
Диетолог предупредила, кому опасно есть дыню
Обстановка в Крыму 24 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Невролог назвал факторы, способствующие развитию инсульта
Китай ответил на санкции Евросоюза
Минобороны Испании показало кадры масштабных пожаров в Мадриде
«У меня истерика»: Пригожин о запрете песен Паулса в Латвии
Жена и дочь известного политика утонули при попытке спасти ребенка
В Минобороны России рассказали об ударах по украинским портам
Кинолог раскрыл, способна ли собака одинаково любить всех членов семьи
Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Ленобласть
Черноморский флот России уничтожил семь катеров ВСУ
ВС России освободили два населенных пункта под Харьковом
«Это не правосудие»: сестра Хачатуряна отреагировала на решение кассации
В Минобороны раскрыли число сбитых дронов за неделю
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 24 июля: где можно заправиться
Минобрнауки создаст онлайн-платформу для поступления в вузы
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.