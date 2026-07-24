Лантратова раскрыла отношение властей Украины к жителям Донбасса

Власти Украины не считают жителей Донбасса людьми, называя их «генетическим мусором», заявила в беседе с RT уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она рассказала, что детей из обстреливаемых ВСУ районов начали вывозить с 2014 года. По ее словам, Киев не разрешил ей вывезти раненную украинским снарядом девочку из зоны СВО.

Я как правозащитница, мама, доброволец просила [власти Украины] дать гуманитарный коридор в соответствии с конвенциями, к которым Украина присоединилась, чтобы вывезти детей из зоны боевых действий. Им тогда нужно было признать, что они стреляют по Донбассу. И просто меня туда не пустили, — пожаловалась Лантратова.

Она добавила, что всего с 2014 года из-за действий киевского режима погибли свыше 12 тыс. мирных жителей Донбасса. Еще более 40 тыс. людей получили ранения.

Ранее Лантратова заявила, что гражданские на Украине попадают в плен из-за родственников в России. Она также рассказала историю семилетней девочки, чью семью расстреляли ВСУ.