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24 июля 2026 в 10:38

Лантратова раскрыла, почему гражданские на Украине попадают в плен

Лантратова: гражданские на Украине попадают в плен из-за родственников в России

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Гражданские на Украине попадают в плен из-за родственников в России, заявила в беседе с RT уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она также рассказала историю семилетней девочки, чью семью расстреляли ВСУ.

[Она] осталась между телами своих родителей. И когда ее передали нам, чтобы спасти, я держала ее на руках. И она заснула, а потом проснулась и стала говорить с умершими, погибшими родителями. Это безумно страшно, — поделилась Лантратова.

Она отметила, что в Донбассе людям не разрешали говорить на русском языке и ощущать принадлежность к России. По ее словам, именно так и начался геноцид людей.

Ранее Лантратова заявила, что ВСУ целенаправленно бьют по мирным жителям, реализуя политику ненависти. Она привела в пример истории людей, которые рассказывали, как украинские дроны охотились за ними на улицах, как целые семьи гибли под обстрелами, как мирных жителей убивали при попытке эвакуации.

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