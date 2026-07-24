Лантратова раскрыла, почему гражданские на Украине попадают в плен Лантратова: гражданские на Украине попадают в плен из-за родственников в России

Гражданские на Украине попадают в плен из-за родственников в России, заявила в беседе с RT уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она также рассказала историю семилетней девочки, чью семью расстреляли ВСУ.

[Она] осталась между телами своих родителей. И когда ее передали нам, чтобы спасти, я держала ее на руках. И она заснула, а потом проснулась и стала говорить с умершими, погибшими родителями. Это безумно страшно, — поделилась Лантратова.

Она отметила, что в Донбассе людям не разрешали говорить на русском языке и ощущать принадлежность к России. По ее словам, именно так и начался геноцид людей.

Ранее Лантратова заявила, что ВСУ целенаправленно бьют по мирным жителям, реализуя политику ненависти. Она привела в пример истории людей, которые рассказывали, как украинские дроны охотились за ними на улицах, как целые семьи гибли под обстрелами, как мирных жителей убивали при попытке эвакуации.