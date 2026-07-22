ВСУ целенаправленно бьют по мирным жителям, реализуя политику ненависти, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на пресс-конференции с презентацией доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Преступления киевского режима против мирного русского населения города Константиновка». Она привела в пример истории людей, которые рассказывали, как украинские дроны охотились за ними на улицах, как целые семьи гибли под обстрелами, как мирных жителей убивали при попытке эвакуации, передает корреспондент NEWS.ru.

Люди рассказывают, как украинские дроны охотились за ними на улицах, у подвалов, у церквей. Как целые семьи гибли под обстрелами, как мирных жителей убивали при попытке эвакуироваться. Как специально били по магазинам, чтобы заставить людей бежать. Это не случайные прилеты. Это целенаправленная охота и политика ненависти, — отметила Лантратова.

Омбудсмен также рассказала о семье Анатолия Крупко, у которого жена, дочь и зять погибли от украинских прилетов, а мина подожгла дом. Она подчеркнула, что это прямое нарушение Конвенции ООН о предупреждении преступлений геноцида, которую Украина ратифицировала наряду с Женевскими конвенциями, гарантирующими гуманное обращение с некомбатантами.

Но что мы видим на деле? 25 июня боевики ВСУ целенаправленно устроили пожар в храме Константиновки, где в тот момент пытались спастись от обстрелов мирные жители. Также очевидцы рассказывают, что украинские боевики целенаправленно обстреливали волонтеров, которые привозили гуманитарный груз жителям. Ну это же геноцид, — заключила она.

Ранее Лантратова сообщала, что Россия не удерживает в плену мирных жителей Украины и не мешает им вернуться домой. По ее словам, российская сторона придерживается гуманного отношения. Она отметила, что граждане Украины, желающие вернуться домой, могут сделать это через территорию России.