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22 июля 2026 в 01:48

В России рассказали о судьбе украинских мирных жителей

Лантратова заявила, что Россия не держит мирных украинцев в плену

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россия не удерживает в плену мирных жителей Украины и не мешает им вернуться домой, рассказала ТАСС уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова. По ее словам, российская сторона придерживается гуманного отношения.

Россия не держит в плену мирных жителей. Это тоже такое гуманное отношение. Мне, например, бывает очень больно, обидно, когда говорят, мол, мы везем преступника, а это — дедушка, который вышел с охотничьим ружьем во время обстрела своего дома, ну он что, преступник? Да не преступник он никакой. И, конечно, мы всегда очень гуманно поступаем по отношению к этому, — заявила Лантратова.

Омбудсмен отметила, что граждане Украины, желающие вернуться домой, могут сделать это через территорию России. По ее словам, ранее уже были случаи передачи украинских жителей для возвращения.

Ранее Лантратова сообщила: Россия и Украина готовят новый обмен пленными. Сейчас стороны согласовывают списки, отдельно по военнослужащим и отдельно по гражданским лицам.

До этого писатель Захар Прилепин во время пресс-конференции заявил, что ВСУ во время обмена пленными вместо российских солдат отдавали «пьяниц из бомжатников» Харькова. По его словам, такие инциденты происходили, когда он служил в армии Донецкой Народной Республики с 2016 по 2018 год.

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Яна Лантратова
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