В России готовят новый обмен пленными с Украиной

Россия и Украина готовят новый обмен, заявила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Сейчас стороны согласовывают списки, отдельно по военнослужащим и отдельно по гражданским лицам.

По ее словам, обмен может состояться в ближайшее время. При этом конкретные даты не называются, чтобы не поставить под угрозу его проведение. Лантратова отметила, что речь идет об очень важном обмене. Она подчеркнула, что семьи ожидают возвращения своих близких, поэтому преждевременное раскрытие сроков может негативно сказаться на процессе.

Омбудсмен также рассказала, что получает большое количество обращений от родственников. Люди интересуются, включены ли их близкие в списки на обмен. Лантратова добавила, что вместе со своей командой регулярно проводит приемы граждан, в том числе по видеосвязи с жителями регионов.

В начале июля писатель Захар Прилепин во время пресс-конференции заявил, что ВСУ во время обмена пленными вместо российских солдат отдавали «пьяниц из бомжатников» Харькова. По его словам такие инциденты происходили, когда он служил в армии Донецкой Народной Республики с 2016 по 2018 год.