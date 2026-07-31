Эксперт раскрыл секрет сдачи ЕГЭ на высокий балл

Высокий балл на ЕГЭ можно получить благодаря системной подготовке, сообщил РИА Новости академический директор онлайн-школы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул» Алексей Конобеев. По его словам, для начала нужно определить свой уровень знаний, а после сосредоточиться на пробелах. Эксперт также порекомендовал разбирать реальные задания прошлых лет.

Можно написать диагностическую работу или выполнить задания из открытого банка Федерального института педагогических измерений: система позволяет сразу увидеть, какие ответы правильные, а какие — нет, и понять, какие темы уже хорошо освоены, а над какими еще предстоит поработать. Такой подход позволит сосредоточиться на пробелах в знаниях и не тратить время на материал, который уже хорошо освоен, — сказал Конобеев.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что ведомство планирует добавить устную часть в единый государственный экзамен по истории к 2030 году. По его словам, история может стать одним из первых предметов, где появится такой блок.