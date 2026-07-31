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31 июля 2026 в 13:22

В Перми вынесли приговор юноше по делу о подготовке теракта

18-летний житель Перми получил восемь лет за подготовку теракта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Перми 18-летнего жителя приговорили к восьми годам лишения свободы по делу об участии в деятельности террористической организации и подготовке к теракту, сообщила пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю. По данным следствия, молодой человек, будучи несовершеннолетним, через интернет связался с представителями террористической организации, базирующейся на территории Украины. Как утверждает следствие, он знал о запрете деятельности организации в России и ее признании террористической, однако вступил в нее и согласился действовать в ее интересах.

Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 18-летнего жителя города Перми, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ, ст. 205.3 УК РФ, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к террористическому акту, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, участие в деятельности террористической организации), — уточнили в управлении СК.

Следователи заявили, что юноша прошел обучение навыкам совершения терактов и в апреле 2024 года планировал поджог трансформаторной подстанции в Пермском районе. Реализовать замысел не удалось — преступление выявили сотрудники УФСБ России по Пермскому краю. Суд назначил ему восемь лет колонии общего режима.

Ранее сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали 18-летнего жителя Таганрога, которого подозревают в подготовке теракта против российских военнослужащих, участвующих в СВО. По данным ведомства, молодого человека якобы завербовали украинские спецслужбы.

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