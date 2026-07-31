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31 июля 2026 в 14:14

На Украине произошел пожар после взрыва в логистическом центре

В Винницкой области загорелся склад «Новой почты» после взрыва

Фото: Global Look Press
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На Украине в Винницкой области в здании «Новой почты» случился пожар после взрыва, сообщило украинское издание «Страна». Происшествие случилось в городе Гайсин. Информация о пострадавших и масштабных разрушениях на данный момент не поступала. По данным Минобороны РФ, логистические центры «Новой почты» чаще всего работают в интересах ВСУ, в особенности их используют для хранения БПЛА.

Ранее российские военнослужащие с помощью «Гераней» ударили по логистическому центру ВСУ «Новая почта» в районе Сум. Он служил площадкой для доставки, хранения и сборки БПЛА и их деталей.

До этого в Хмельницком после удара загорелось промышленное предприятие, а в Луцке в результате взрывов вспыхнули терминал «Новой почты» и складские помещения. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Также российские военные поразили киевский инновационный терминал компании «Новая почта». В Минобороны уточнили, что объект использовался для доставки и хранения продукции двойного назначения, а также роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

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