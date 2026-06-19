ВС России уничтожили центр хранения БПЛА ВСУ в отделении «Новой почты»

Российские военнослужащие с помощью «Гераней» ударили по логистическому центру ВСУ «Новая почта» в районе Сум сообщило в МАКС Минобороны России. Он служил площадкой для доставки, хранения и сборки БПЛА и их деталей.

Минобороны России опубликовало кадры поражения логистического центра противника «Новая почта», используемого для доставки, хранения, сборки БПЛА и их комплектующих). Удары по складу, находившемуся в районе города Сумы, наносились подразделениями войск беспилотных систем Вооруженных сил России с применением БПЛА-камикадзе «Герань», — сказали в ведомстве.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении в Киеве предприятий по сборке беспилотников и боеприпасов к ним. В ведомстве также отметили, что удар был нанесен по заводу «Радар», который занимался производством комплектующих для БПЛА.

До этого сообщалось, что в Хмельницком после удара загорелось промышленное предприятие, а в Луцке в результате взрывов вспыхнули терминал «Новой почты» и складские помещения.