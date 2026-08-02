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02 августа 2026 в 14:45

Трасса имени Дональда Трампа появилась в Африке

Король Марокко назвал самую длинную дорогу в Африке в честь Трампа

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Самую длинную автодорогу в Африке, проходящую по территории Марокко, назвали в честь президента США Дональда Трампа, пишет MAP. Агентство приводит фрагмент письма короля Марокко Мухаммеда VI к главе Белого дома. Там говорится, что решение связано с признанием со стороны администрации Трампа в 2020 году суверенитета Марокко над Западной Сахарой.

Я принял решение назвать одну из важнейших дорожных магистралей Королевства «шоссе Дональда Дж. Трампа». Эта дорога является самой длинной дорожной магистралью во всей Африке, — говорится в письме Мухаммеда VI.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах начали выпускать купюры в $100 с подписью президента Дональда Трампа. Министр финансов Скотт Бессент продемонстрировал образец таких банкнот ведущему телеканала Fox News Джесси Уоттерсу. Глава ведомства уточнил, что Трамп использовал для нанесения автографа мини-маркер.

До этого международный аэропорт Палм-Бич во Флориде был официально переименован в честь президента США Дональда Трампа. В заявлении руководства авиагавани говорится, что уже с 18 августа аэропорт будет зарегистрирован под кодом DJT (Donald J. Trump).

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