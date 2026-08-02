Раскрыто общее число жертв с начала эскалации вокруг Энергодара

Раскрыто общее число жертв с начала эскалации вокруг Энергодара Лихачев: 15 горожан погибли с начала эскалации вокруг Энергодара

Общее число погибших с начала эскалации вокруг Энергодара с 27 апреля достигло 15 человек, сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, еще 51 человек получил ранения. Как уточнил Лихачев, основными целями ударов ВСУ остаются объекты гражданской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, передает РИА Новости.

Всего с 27 апреля — начала эскалации вокруг Энергодара — погибло 15 горожан, 51 было ранено, — подчеркнул он.

Утром 2 августа пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 635 украинских беспилотников над регионами страны. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Крым, Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.