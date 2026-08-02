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02 августа 2026 в 15:38

Евросоюз уличили в попытке укрепления власти за счет кризиса в Сеуте

Филиппо: Евросоюз использует миграционный кризис в Сеуте для укрепления власти

Флориан Филиппо Флориан Филиппо Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Институты Евросоюза воспользуются миграционным кризисом в испанском анклаве Сеута, чтобы укрепить свое положение относительно национальных властей объединения, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. По его словам, членство любой страны в Евросоюзе и Шенгенской зоне делает ее зависимой от миграционных кризисов в других государствах объединения.

Брюссель, как всегда, будет только стремиться воспользоваться этим новым кризисом, чтобы еще больше укрепить свою власть, свои прерогативы, — написал Филиппо.

Ранее ряд лидеров стран ЕС выступили с критикой властей Испании на фоне массового прибытия мигрантов из Марокко, при этом мало кто возложил вину на марокканские власти. В частности, премьер-министр Испании Педро Санчес остался практически в одиночестве со своей миграционной политикой.

До этого Госдепартамент Соединенных Штатов посоветовал гражданам страны отменить поездки в испанский автономный город Сеута из-за миграционного кризиса. Американское внешнеполитическое ведомство распространило уведомление в субботу, 1 августа, предупредив о рисках, связанных с возможными беспорядками.

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Евросоюз
Сеута
Флориан Филиппо
Испания
мигранты
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