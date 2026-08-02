Руководитель клиники загадочно исчез после лечения клизмой детей с аутизмом Глава клиники «Планета Мед» пропал после лечения клизмой детей с аутизмом

Руководитель столичной клиники «Планета Мед» исчез, сообщил Telegram-канал Mash. По информации авторов, вместе с напарницей глава учреждения приехал в Россию из Сингапура, побывал в Красноярске, а затем пропал.

На канале сообщили, что правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровья и мошенничестве. Сам глава клиники заявлял, что публикации об учреждении якобы проплачены, а родители пациентов действуют «по западной инструкции», чтобы медцентр закрыли.

Ранее сообщалось, что педиатр из Иркутской области, имевшая высокие профессиональные награды, поставила неверный диагноз маленькому пациенту, что привело к тяжелым последствиям для его здоровья. Медицинская работница формально отнеслась к обязанностям. Суд назначил ей наказание в виде двух лет ограничения свободы.

До этого в Татарстане 40-летняя пациентка клиники в Альметьевске столкнулась с тяжелыми осложнениями после липофилинга груди, ей пришлось удалить около 80% тканей молочных желез. По словам пострадавшей, в мае 2025 года она пришла в медучреждение на липосакцию живота, однако хирург предложил дополнительно провести липофилинг — увеличить грудь за счет собственного жира пациентки, за что она заплатила порядка 200 тыс. рублей.