В Европе арестовали подозреваемого в убийстве россиянки Суд Белграда арестовал гражданина Турции по делу об убийстве россиянки

Высший суд Белграда заключил под стражу на 30 дней гражданина Турции, которого подозревают в убийстве россиянки Людмилы Турковой, сообщает Радио и телевидение Сербии. По версии следствия, злоумышленник заманил женщину в квартиру, где задушил ее, а затем спрятал тело в чемодан.

Согласно данным сербских правоохранительных органов, преступление было совершено рано утром 26 июля. Предполагается, что после убийства мужчина поместил тело жертвы в чемодан и выбросил его в канал Визель, расположенный в отдаленном районе.

Задержание подозреваемого произошло 31 июля в аэропорту Белграда, когда он пытался покинуть страну. В этот же день было обнаружено тело пропавшей женщины. По законодательству Сербии мужчине грозит свыше 10 лет тюремного заключения, в ходе допроса он свою вину не признал. Посольство России в Белграде оказывает консульскую поддержку родственникам погибшей.

Ранее сообщалось, что чемодан с телом женщины обнаружили в районе Падинска-Скела под Белградом. Останки направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

28-летняя жительница Санкт-Петербурга Людмила Туркова пропала в белградском муниципалитете Палилула. Близкие обратились в полицию с заявлением об исчезновении девушки 29 июля.