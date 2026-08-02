Банда похитила и изнасиловала девочку у дамбы, пока мать была в поликлинике

Банда похитила и изнасиловала девочку у дамбы, пока мать была в поликлинике В Бангладеш 15 мужчин похитили школьницу из дома и надругались над ней

Банда похитила восьмиклассницу из собственного дома в Бангладеш и надругались над ней, сообщает The Business Standard. Нападение произошло в одной из деревень округа Фаридпур. Девочку в тяжелом состоянии обнаружили во дворе ее дома.

Как пишет источник, мать школьницы находилась в поликлинике, а девочка оставалась дома с младшими братом и сестрой. По данным издания, к дому подошли до 15 вооруженных мужчин и потребовали открыть дверь.

После отказа злоумышленники разбили окно, ворвались в дом и силой увели подростка. Соседи попытались помешать похищению, однако нападавшие стали угрожать им расправой. По информации источника, девочку увезли к дамбе возле пруда в соседней деревне, где над ней надругались.

Около трех часов ночи пострадавшую в тяжелом состоянии оставили во дворе ее дома. Местные жители задержали двух подозреваемых и передали их сотрудникам полиции.

Ранее стало известно, что власти Великобритании решили досрочно освободить почти 2,5 тыс. преступников из-за переполненности тюрем. Сообщалось, что на свободе раньше срока могут оказаться сотни насильников и педофилов. Заключенные выйдут на свободу в сентябре.