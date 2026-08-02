Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 16:59

Банда похитила и изнасиловала девочку у дамбы, пока мать была в поликлинике

В Бангладеш 15 мужчин похитили школьницу из дома и надругались над ней

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Банда похитила восьмиклассницу из собственного дома в Бангладеш и надругались над ней, сообщает The Business Standard. Нападение произошло в одной из деревень округа Фаридпур. Девочку в тяжелом состоянии обнаружили во дворе ее дома.

Как пишет источник, мать школьницы находилась в поликлинике, а девочка оставалась дома с младшими братом и сестрой. По данным издания, к дому подошли до 15 вооруженных мужчин и потребовали открыть дверь.

После отказа злоумышленники разбили окно, ворвались в дом и силой увели подростка. Соседи попытались помешать похищению, однако нападавшие стали угрожать им расправой. По информации источника, девочку увезли к дамбе возле пруда в соседней деревне, где над ней надругались.

Около трех часов ночи пострадавшую в тяжелом состоянии оставили во дворе ее дома. Местные жители задержали двух подозреваемых и передали их сотрудникам полиции.

Ранее стало известно, что власти Великобритании решили досрочно освободить почти 2,5 тыс. преступников из-за переполненности тюрем. Сообщалось, что на свободе раньше срока могут оказаться сотни насильников и педофилов. Заключенные выйдут на свободу в сентябре.

Азия
Бангладеш
изнасилования
педофилы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская армия поразила несколько украинских целей в Черном море
Вложения в искусственный интеллект назвали угрозой для экономики
В Омске из-за работы средств ПВО отменили концерт
Боксер попал в больницу после нокаута на турнире
Более 30 тыс. человек запретили выходить после ЧП на химическом складе
Пригород Киева содрогнулся от серии взрывов и погрузился во тьму
Мать вывела маленькую дочь в поток машин, чтобы не платить в ресторане
Прокуратура начала проверку из-за снятия 24 пассажиров с рейса в Египет
В европейской стране при крушении самолета погибли люди
Адская жара, тропические ночи? Прогноз погоды в Москве и Петербурге
Россиянам ответили, как облегчить возврат денег за бытовую технику с браком
Теракт в ресторане в Москве: что известно к этому часу, новости 2 августа
Мужчина получил осколочные ранения всего тела после атаки ВСУ
Столкновение вертолетов при тушении лесных пожаров попало на видео
Взрыв в частном доме обернулся вызовом скорой и десятком пострадавших
В России объяснили, чем Испании может грозить наплыв мигрантов в Сеуте
Убитая в Сербии россиянка оставила странное сообщение в Сети
Тысячи испанских силовиков бросились «латать» прорванную границу в Сеуте
Полуторагодовалая девочка выпала из окна вместе с москитной сеткой
Гибель младенца при родах в российской больнице обернулась уголовным делом
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.