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02 августа 2026 в 17:49

Боксер попал в больницу после нокаута на турнире

Ирландский боксер Ли Ривз госпитализирован после нокаута в Дублине

Скорая помощь Скорая помощь Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ирландский боксер Ли Ривз был доставлен в больницу после поражения нокаутом в поединке с соотечественником Гэри Калли, сообщил телеканал ESPN. Бой прошел в субботу, 1 августа, в Дублине на арене 3Arena.

В 10-м раунде 31-летний Ривз упал на ринг после сильного удара и оставался неподвижным несколько секунд. Ему оказали первую помощь, после чего на носилках спортсмен покинул арену и был госпитализирован.

Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что все мысли обращены к Ривзу и его семье. По его словам, он поддерживает связь с командой боксера и надеется на позитивные новости о его состоянии. На профессиональном ринге Ривз одержал 16 побед и потерпел два поражения.

Ранее в Аргентине 20-летний футболист клуба «Атлетико-и-Сосьедаль Архентинос-дель-Норте» Сантьяго Николас Корацца из Хенераль-Рока погиб в дорожной аварии. Инцидент случился 26 июля неподалеку от испанского города Сервантес, когда автомобиль под управлением спортсмена врезался в опору на высокой скорости. Молодого человека выбросило из салона.

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