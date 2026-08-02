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02 августа 2026 в 17:47

Более 30 тыс. человек запретили выходить после ЧП на химическом складе

Склад с химикатами загорелся на северо-востоке Франции

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В промышленной зоне департамента Мозель на северо-востоке Франции вспыхнул мощный пожар на складе с химической продукцией, передает BFMTV. Жителей пяти ближайших муниципалитетов призвали не выходить на улицу из-за риска вдыхания токсичных испарений. Ограничения распространили на города Гандранж, Амневиль, Витри-сюр-Орн, Клуанж и Ромб, где проживают 30 тыс. жителей.

Пожарные службы сообщили, что огонь охватил площадь 500 кв. метров. Само здание признано объектом культурного наследия. Заместитель префекта Элен Демоломб-Тоби, объявила, что пожарные локализовали огонь. Два спасателя и работник склада получили легкие травмы.

В настоящее время в муниципалитетах проводят замеры уровня вредных веществ в воздухе. После их завершения жителям сообщат, можно ли выходить на улицу.

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Ранее стало известно, что около 260 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за масштабных лесных пожаров во Франции и Испании. Наиболее критическая обстановка сложилась на юго-западе Пятой республики, где огонь вплотную приблизился к Бордо — расстояние сократилось примерно до 30 км. Тысячи жителей размещены во временных убежищах.

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