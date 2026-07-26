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26 июля 2026 в 13:22

Лесные пожары «переселили» 260 тыс. человек в Европе

Около 260 тыс. человек эвакуировали во Франции и Испании из-за лесных пожаров

Фото: MPP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Около 260 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за масштабных лесных пожаров во Франции и Испании, сообщает Bild. Наиболее критическая обстановка сложилась на юго-западе Франции, где огонь вплотную приблизился к Бордо — расстояние сократилось примерно до 30 км.

Тысячи жителей размещены во временных убежищах. В департаменте Жиронда огнем уничтожено более 32 тыс. гектаров земли и не менее 140 домов. Для оказания помощи пожарным французские власти решили направить в зону бедствия 1500 военнослужащих, а жителям роздали 2,5 млн респираторов для защиты от вредоносного дыма.

В Испании крупные лесные пожары охватили окрестности Мадрида. С огнем борются ориентировочно 1200 пожарных, а десятки тысяч человек уже были вынуждены эвакуироваться.

До этого в испанском Мадриде объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. Министерство обороны европейской страны также опубликовало видеозапись, на которой были запечатлены масштабные очаги возгорания и территории, охваченные огнем.

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