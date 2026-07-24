Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

С 1 января 2027 года в нашей стране начинают действовать новые правила учета стажа для тех, кто заботится о нетрудоспособных людях. Раньше достаточно было просто помогать родному человеку — и эти годы автоматически шли в стаж. Но теперь ситуация меняется. Чтобы ваши усилия не пропали даром и не сказались на будущей пенсии, нужно успеть разобраться в новых требованиях до наступления 2027 года. Давайте узнаем, как изменятся правила ухода за пожилыми в 2027 году.

Что изменится в порядке учета стажа по уходу с 1 января 2027 года

До сих пор система была довольно простой и понятной. Если вы ухаживали за инвалидом I группы, пожилым человеком старше 80 лет или за ребенком-инвалидом, эти периоды автоматически засчитывались в ваш страховой стаж. Никаких заявлений подавать было не нужно — достаточно того, что вы значились в документах подопечного как лицо, осуществляющее уход. Это было удобно, но порождало много неточностей и спорных ситуаций.

С наступлением 2027 года все изменится коренным образом. Теперь уход перестает засчитываться автоматически — он должен быть официально зарегистрирован в системе Социального фонда. Проще говоря, мало просто помогать человеку, нужно еще и документально подтвердить этот факт. И делать это придется через специальное заявление в Соцфонд на уход, которое подается в строго определенные сроки. Нововведение касается всех, кто взял на себя заботу о нетрудоспособных родственниках.

Подача заявления до начала ухода: новые требования

Самый важный и, пожалуй, самый строгий нюанс новых правил — это срок подачи заявления. Раньше можно было начать ухаживать, а потом, спустя месяцы или даже годы, прийти в Социальный фонд и оформить все задним числом. Такой возможности больше не будет. Чтобы период ухода за инвалидами и престарелыми был зачтен в стаж, заявление нужно подать до того, как вы начнете ухаживать.

Что изменится в порядке учета стажа по уходу с 1 января 2027 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Допустим, вашей маме исполняется 80 лет и вы решаете взять на себя заботу о ней. Если раньше вы могли начать ухаживать в январе, а в мае спокойно оформить документы, то теперь так не получится. Вы обязаны будете посетить Социальный фонд или отправить заявление онлайн еще до того, как приступите к уходу. Заявление рассматривают в течение 10 рабочих дней. Если все бумаги в порядке, уход официально регистрируют с той даты, которую вы указали в заявлении. Опоздали хотя бы на день — и этот период уже не засчитают.

Ежегодное продление ухода: как подтверждать стаж

Еще одно важное новшество заключается в том, что уход теперь становится срочным, а не бессрочным. Раньше можно было оформить уход один раз и забыть о нем на годы. Теперь так не получится. Его нужно будет подтверждать каждый год. Период ухода устанавливается на срок не более 12 месяцев, и по истечении этого срока его нужно продлевать.

Как это выглядит на практике? Предположим, вы подали заявление на уход за своей бабушкой с 1 января 2027 года. Вам одобрили уход ровно на 12 месяцев — до 31 декабря 2027 года. Чтобы ваш стаж продолжал копиться и в 2028 году, нужно будет до 31 декабря 2027 года подать новое заявление на продление ухода на следующий период. Если вы забудете это сделать или не уложитесь в срок, стаж прервется, и это может негативно сказаться на вашей будущей пенсии.

Согласие подопечного — обязательный документ

К новым правилам добавилось еще одно строгое требование — письменное согласие подопечного на уход. Это сделано для того, чтобы защитить интересы пожилых людей и инвалидов, чтобы уход не оформлялся за их спиной, без ведома.

Это согласие должно быть составлено в письменной форме. Если подопечный может самостоятельно подписать документ, он это делает лично. Если же по состоянию здоровья он не в состоянии этого сделать, согласие оформляется в присутствии представителя органов опеки или нотариуса. Без этого документа ваше заявление на уход просто не примут. Рекомендуем подготовить согласие заранее, еще до подачи основного заявления.

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как подтвердить стаж и не потерять пенсию Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сроки: до конца 2027 года нужно зафиксировать периоды ухода

Чтобы переход на новые правила прошел безболезненно, законодатели предусмотрели довольно длительный переходный период. До 31 декабря 2026 года продолжает действовать старый порядок, когда уход можно было оформить без предварительного заявления.

С 1 января 2027 года начинают действовать новые правила. Но и здесь есть послабление: 2027 год объявлен переходным. Это означает, что в течение всего 2027 года у вас будет возможность подать заявление на периоды ухода, которые начались в 2026 году и ранее, по старому порядку.

С 2028 года подтвердить стаж по уходу будет невозможно

С 1 января 2028 года подать заявление на подтверждение стажа по уходу будет уже нельзя. Это означает, что, если вы не успели зафиксировать уход в 2027 году, этот период не будет засчитан в ваш страховой стаж.

Представьте: вы ухаживали за своей мамой в 2025 и 2026 годах и просто не знали о новых правилах. Весь 2027 год у вас есть возможность прийти в Социальный фонд и оформить эти периоды по старым правилам. Если не сделаете, эти годы ухода исчезнут для вашей будущей пенсии.

Что делать, если вы уже ухаживаете и раньше не оформляли уход? У вас есть время до конца 2026 года, чтобы подать заявление по старым правилам. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше.

Что делать, если вы планируете начать уход после 1 января 2027 года? Подайте заявление до начала ухода. Согласие подопечного оформите заранее. Убедитесь, что все документы готовы.

Где подавать заявление на периоды ухода для пенсии? Это можно сделать в любом отделении Социального фонда России или в многофункциональном центре «Мои документы» (МФЦ). Также заявление можно подать онлайн через портал «Госуслуги», если у вас есть подтвержденная учетная запись.

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