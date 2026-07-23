Алименты на совершеннолетних: когда родители обязаны платить после 18 лет?

Многие уверены: как только ребенку исполняется 18 лет, алиментные обязательства родителей автоматически заканчиваются. Это действительно общее правило, но из него есть исключения — и порой весьма существенные. NEWS.ru пообщался с адвокатом Миланой Дадашевой, которая объяснила, в каких случаях родители обязаны продолжать содержать совершеннолетнего ребенка.

Каковы основания для алиментов совершеннолетнему

Первое и главное основание — статья 85 СК РФ. Родители обязаны содержать совершеннолетнего ребенка, если он одновременно нетрудоспособен и нуждается в помощи. Нетрудоспособность — это, как правило, инвалидность I, II или III группы, установленная медицинской комиссией. Просто «плохое здоровье» или временная безработица сюда не относятся. Нуждаемость суд оценивает отдельно: смотрит на доходы самого ребенка, есть ли у него имущество, пенсия или другая помощь. Если и то, и другое подтверждено, суд назначает алименты в твердой денежной сумме, а не в процентах от зарплаты, как в случае с несовершеннолетними. Подать иск может сам совершеннолетний, а если он признан недееспособным — его опекун.

Еще один работающий способ — добровольное соглашение. Родители вправе сами договориться о выплатах после 18 лет: на время учебы, до определенного возраста, в любом размере. Такое соглашение обязательно заверить у нотариуса — простая устная договоренность юридической силы не имеет и через суд не взыскивается. Это удобный инструмент для семей, где выстроены нормальные отношения и обе стороны согласны продолжить поддержку добровольно, без спора.

Есть и третий, менее очевидный путь — дополнительные расходы по статье 86 СК РФ. Если у совершеннолетнего нетрудоспособного ребенка возникают исключительные обстоятельства — тяжелая болезнь, увечье, необходимость постороннего ухода, — родитель может быть обязан участвовать в этих расходах отдельно от обычных алиментов, и это тоже решается через суд по заявлению.

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Какие новые основания могут утвердить в России

Некоторые люди полагают, что алименты автоматически продлеваются для студентов, обучающихся на очной форме, до 23 лет. Это распространенное заблуждение. Пленум Верховного суда РФ в постановлении от 26.12.2017 № 56 прямо разъяснил: трудоспособные совершеннолетние дети, обучающиеся очно в вузе или колледже, к лицам, имеющим право на алименты по статье 85 СК РФ, не относятся. То есть, если студенту исполнилось 18 лет и он здоров, взыскать с родителя алименты через суд нельзя, даже если совсем нет времени на подработку.

Однако сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, который должен это изменить: он вводит обязанность содержать очников до 23 лет или до окончания учебы. Идея была разработана Минюстом еще в конце 2024 года. Ее поддержала экс-уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, но по состоянию на начало 2026 года закон так и не принят. Пока он не вступил в силу, суд не может обязать родителя платить алименты студенту-очнику — на это стоит опираться уже сейчас, а не рассчитывать на будущие изменения.

Как действовать на практике

Если ребенок инвалид и нуждается в помощи — необходимо собирать документы об инвалидности и доходах, подавать иск по статье 85 СК РФ. Если ребенок учится очно и здоров — рассчитывать можно только на добровольное соглашение о выплатах, оформленное у нотариуса. Требовать денег через суд пока нельзя. В любом случае нужно следить за судьбой законопроекта о студентах: если его примут, право на алименты для очников появится, но действовать оно будет только после вступления закона в силу, а не задним числом.

Отдельно стоит отметить: если до достижения ребенком 18 лет алименты были назначены судом, но не выплачивались, то после совершеннолетия можно взыскать накопившуюся задолженность. По общему правилу — за последние три года, но если будет доказано, что плательщик уклонялся от уплаты, долг можно взыскать за весь период. Закон исходит из того, что погашение этого долга носит компенсационный характер: тот родитель, который фактически один содержал ребенка, вправе получить компенсацию своих затрат. Следовательно, право требовать долг сохраняется за тем родителем, который был взыскателем.

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