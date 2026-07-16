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16 июля 2026 в 12:54

Юрист ответила, вернут ли выплаченные алименты при ложном отцовстве

Юрист Борзенко: выплаченные алименты не вернут при обнаружении ложного отцовства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Даже если выяснится, что мужчина не является биологическим отцом ребенка, он не сможет рассчитывать на автоматическое возвращение выплаченных им алиментов, заявила в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Надежда Борзенко. По ее словам, исключения есть только для случаев, связанных с ложными документами или сведениями, а также недействительностью соглашения об уплате алиментов. При этом сам результат ДНК-теста еще не снимает ответственности с мужчины до тех пор, пока запись об отцовстве хранится в органах ЗАГС.

Оспорить отцовство можно только в судебном порядке. Такая возможность предусмотрена статьей 52 Семейного кодекса РФ. Суд будет оценивать не только результат генетической экспертизы, но и обстоятельства, при которых мужчина был записан отцом ребенка, знал ли он о возможном отсутствии биологического родства, как складывались семейные отношения и какие доказательства представлены сторонами, — уточнила Борзенко.

Она уточнила, что, если суд признает иск обоснованным, запись об отцовстве аннулируется, а алиментные обязательства прекращаются. Но перед обращением туда не стоит полагаться только на ДНК-тест — лучше сначала оценить правовые перспективы, чтобы понять, какие доказательства нужны и есть ли основания для взыскания понесенных убытков, заключила специалист.

Ранее адвокат и медиатор Маргарита Янгуразова заявила, что за злостную неуплату алиментов могут лишить родительских прав. При этом сам факт задолженности не всегда автоматически ведет к этому. Суд учитывает то, по чьей вине образовался долг и действительно ли человек сознательно уклонялся от выплат.

Общество
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