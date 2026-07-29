Задолжавший 1,8 млн рублей алиментщик прятался от приставов на вулкане УФССП России: должника по алиментам нашли на туристической базе на Камчатке

На Камчатке судебные приставы нашли 34-летнего мужчину, который больше года уклонялся от выплаты алиментов, скрываясь на туристической базе у подножия Авачинского вулкана, говорится на сайте УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу. За этот период его задолженность перед ребенком достигла 1,8 млн рублей.

Мужчину увидели среди работников базы. За должником отправили поисковую группу и бойцов спецназа на автомобилях. Появление приставов стало для него неожиданностью. После разговора с судебным исполнителем дело передали в суд.

Мужчине назначили 50 часов обязательных работ. В случае, если он не начнет выплачивать долг по алиментам, его привлекут к уголовной ответственности.

Ранее судебные приставы взыскали 450 тыс. рублей в пользу многодетной матери из Воронежа после того, как ее бывший супруг сбежал от алиментов в Карелию и жил в заброшенном доме. Мужчина задолжал троим детям более 1 млн рублей.

До этого адвокат и медиатор Маргарита Янгуразова заявила, что за злостную неуплату алиментов могут лишить родительских прав. При этом сам факт задолженности не всегда автоматически ведет к этому.