Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 17:46

Задолжавший 1,8 млн рублей алиментщик прятался от приставов на вулкане

УФССП России: должника по алиментам нашли на туристической базе на Камчатке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На Камчатке судебные приставы нашли 34-летнего мужчину, который больше года уклонялся от выплаты алиментов, скрываясь на туристической базе у подножия Авачинского вулкана, говорится на сайте УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу. За этот период его задолженность перед ребенком достигла 1,8 млн рублей.

Мужчину увидели среди работников базы. За должником отправили поисковую группу и бойцов спецназа на автомобилях. Появление приставов стало для него неожиданностью. После разговора с судебным исполнителем дело передали в суд.

Мужчине назначили 50 часов обязательных работ. В случае, если он не начнет выплачивать долг по алиментам, его привлекут к уголовной ответственности.

Ранее судебные приставы взыскали 450 тыс. рублей в пользу многодетной матери из Воронежа после того, как ее бывший супруг сбежал от алиментов в Карелию и жил в заброшенном доме. Мужчина задолжал троим детям более 1 млн рублей.

До этого адвокат и медиатор Маргарита Янгуразова заявила, что за злостную неуплату алиментов могут лишить родительских прав. При этом сам факт задолженности не всегда автоматически ведет к этому.

Регионы
Камчатский край
ФССП
алименты
приставы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Группа BTS бойкотировала Grammy из-за необычной новой категории
Депутат раскрыл, к чему может привести анонимность в интернете
Вован и Лексус назвали главную задачу своих пранков
Раскрыто, как Трамп будет работать с Украиной после встречи с Зеленским
В деле о покушении на предпринимателя в Туле появился неожиданный поворот
Трамп попросил суд простить ему многомиллионную выплату по делу о клевете
Политолог оценил перспективы Украины войти в состав НАТО
Спаниель помог найти тело своей пропавшей хозяйки
В США выступили против принятия закона об «адских санкциях»
Стало известно, чем зарабатывает на жизнь обвиняемый в избиении ученого РАН
Психолог раскрыл, почему молодоженам опасно пускать свекровь на ночевку
Вован и Лексус назвали свой самый удачный пранк
Адвокат ответил, могут ли «Человека-паука» запретить в РФ из-за Монеточки
Французский юрист оценил шансы на задержание Дурова за рубежом
Военэксперт ответил, есть ли у ВСУ резервы сопротивляться ВС РФ в Дружковке
Раскрыта истинная цель покушения на офицера СБУ в Одессе
Первое дело по активации сим-карт рассмотрели в Петербурге
Раскрыто, кто был целью покушения при подрыве авто в Одессе
Двух подозревамых в пропаже россиян в Таиланде объявили в розыск
Резерв нефти США снизился до исторического минимума
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.