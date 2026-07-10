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10 июля 2026 в 19:05

Многодетный отец прятался в лесу Карелии от алиментов

Воронежский должник сбежал в Карелию и жил в заброшенном доме

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Судебные приставы взыскали 450 тыс. рублей в пользу многодетной матери из Воронежа после того, как ее бывший супруг сбежал от алиментов в Карелию и жил в заброшенном доме, сообщил УФССП России по Воронежской области на платформе МАКС. Мужчина задолжал троим детям более 1 млн рублей.

В декабре 2024 года должника доставили из Карелии, где он прятался в лесу и пытался заработать, продавая грибы и ягоды. По возвращении воронежец обещал трудоустроиться и погасить задолженность, однако свое слово не сдержал.

После возбуждения уголовного дела за неуплату алиментов должник попытался признать себя недееспособным, но судебно-психиатрическая экспертиза не нашла для этого оснований. Затем мужчина оформил процедуру банкротства, рассчитывая списать долги, однако алиментные обязательства по закону сохраняются. В результате имущество должника, включая земельный участок, реализовали на торгах, а вырученные средства передали многодетной матери.

Ранее адвокат Маргарита Янгуразова напоминала, что злостная неуплата алиментов может привести к лишению родительских прав, однако сам факт задолженности не всегда влечет такие последствия. По ее словам, суд обязательно учитывает, по чьей вине образовался долг и действительно ли плательщик сознательно уклонялся от обязательств.

Россия
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Воронежская область
многодетные семьи
алименты
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