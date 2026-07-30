Полиция Великобритании задержала 117 участников акции протеста против запрета движения Palestine Action в Лондоне, сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда в соцсетях. Митинг состоялся 30 июля у здания Вестминстерского магистратского суда.

Демонстранты требовали снять обвинения в нарушении закона о борьбе с терроризмом с ранее задержанных членов Palestine Action. 5 июля 2025 года МВД Великобритании внесло Palestine Action в перечень запрещенных организаций. Членство в этом движении, посещение его собраний и любая форма поддержки его деятельности квалифицируются как уголовное преступление, за которое грозит до 14 лет лишения свободы.

С момента введения запрета в стране прошли акции в поддержку организации, в результате которых задержали свыше 3 тыс. человек, а обвинения выдвинули более 700. Palestine Action продолжает оспаривать этот запрет в судебном порядке.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях поиска путей урегулирования конфликта вокруг Ирана нельзя упускать из виду палестинский вопрос. Он отметил, что в республике с болью в сердце наблюдали за событиями в секторе Газа, жертвами которых стали десятки тысяч палестинцев, включая детей.