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30 июля 2026 в 22:51

В Лондоне арестовано более сотни пропалестинских активистов

Скотленд-Ярд: в Лондоне арестованы 117 сторонников движения Palestine Action

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Полиция Великобритании задержала 117 участников акции протеста против запрета движения Palestine Action в Лондоне, сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда в соцсетях. Митинг состоялся 30 июля у здания Вестминстерского магистратского суда.

Демонстранты требовали снять обвинения в нарушении закона о борьбе с терроризмом с ранее задержанных членов Palestine Action. 5 июля 2025 года МВД Великобритании внесло Palestine Action в перечень запрещенных организаций. Членство в этом движении, посещение его собраний и любая форма поддержки его деятельности квалифицируются как уголовное преступление, за которое грозит до 14 лет лишения свободы.

С момента введения запрета в стране прошли акции в поддержку организации, в результате которых задержали свыше 3 тыс. человек, а обвинения выдвинули более 700. Palestine Action продолжает оспаривать этот запрет в судебном порядке.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях поиска путей урегулирования конфликта вокруг Ирана нельзя упускать из виду палестинский вопрос. Он отметил, что в республике с болью в сердце наблюдали за событиями в секторе Газа, жертвами которых стали десятки тысяч палестинцев, включая детей.

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